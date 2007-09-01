Азаров каже, що у Ющенка піаряться та марнують час

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ назвав піар-акцією пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА на засіданні РНБО 4 вересня прийняти новий порядок проведення державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні після відкриття нового навчального центру Київського національного медичного університету ім. Олександра Богомольця.

«Який сенс зараз розглядати де б то не було які б то не було порядки? Ми що, зможемо їх реально прийняти у вигляді закону? Не зможемо. Значить, цей захід носить виключно піарівський характер, виключно передвиборний характер. І тому ставлення до цього негативне. Окрім марнування часу, з цього користі ніякої для країни, перш за все, не буде», - сказав М.АЗАРОВ, вкотре заявивши, що ніяким президентським указом не можна змінити закон.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Президент запропонував 4 вересня на засіданні РНБО прийняти новий порядок проведення державних закупівель.

В.ЮЩЕНКО запропонував негайно розробити новий механізм в цій сфері спільно з урядом і правоохоронними органами, прийняти його на засіданні РНБО і після відкриття першої сесії Верховної Ради нового скликання затвердити цей механізм на законодавчому рівні.