Євродепутати просять Платіні повпливати на Януковича

Європейські депутати, представники організації Eurasian Transition Group просять Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ «не закривати очі на те, що відбувається в Україні» і використати свій вплив на підтримку демократичних засад у цій державі.

Про це йдеться у відкритому листі представників Eurasian Transition Group, текст якого розміщено на сайті цієї організації .

Як зазначають автори листа, менш як за 100 днів відбудеться перший матч Євро-2012. Цей чемпіонат частково пройде в Україні. Водночас, автори листа зазначають, що глибоко занепокоєні поточною політичною та судовою ситуацією в цій країні. «Без перебільшення, у нас склалося враження, що влада України спробує використати цю подію для власної піар-кампанії, у той час як опоненти Президента перебувають за ґратами, а критично-налаштовані ЗМІ не можуть працювати відповідно до міжнародних стандартів», - йдеться в документі.

Як зазначають представники ETG, рішення київського суду ув’язнити колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО за ґрати на сім років за перевищення службових повноважень «є однозначним сигналом. Він говорить, що Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «насправді зовсім не хвилює, що про нього думає ЄС. Він також підтверджує те, про що вже довгий час заявляють критики В.ЯНУКОВИЧА: що за його лідерства країна зісковзує до «керованої демократії» та авторитарного правління».

Євродепутати зазначають, що «з моменту свого приходу до влади В.ЯНУКОВИЧ швидко згорнув демократичні здобутки Помаранчевої революції. Він придушив незалежні ЗМІ в країні, а телебачення тепер знаходиться в руках купки провладних олігархів. Опозиційні журналісти, такі як репортер Василь Климентьєв, який займався розслідуваннями, зникають. В парламенті Партія регіонів В.ЯНУКОВИЧА за допомогою сумнівних засобів сформувала більшість. А проти Ю.ТИМОШЕНКО та інших високопоставлених членів її блоку було розпочато політично вмотивовані переслідування».

Але очевидно, вважають автори листа, «що метою цієї справи було завдати шкоди Ю.ТИМОШЕНКО та підірвати прозахідні сили, які борються з В.ЯНУКОВИЧЕМ і які вона представляє». Тепер вона не має можливості брати участь у двох наступних виборах в Україні: парламентських у 2012 році та президентських виборах у 2015 році.

Представники ETG порівнюють судовий процес проти Ю.ТИМОШЕНКО з судом над Михайлом ХОДОРКОВСЬКИМ, російським олігархом, який заважав Володимиру ПУТІНУ.

Автори листа до М.ПЛАТІНІ зауважують, що західним парламентаріям, наприклад, членам Парламентської Асамблеї ОБСЄ, не дозволяють відвідати Ю.ТИМОШЕНКО у в’язниці та перевірити її фізичний та моральний стан.

Вони також нагадують, що всі «європейські уряди та парламенти чітко заявили про свою позицію: вони не терпітимуть режим у Києві, який нехтує всіма фундаментальними європейськими та міжнародними правами людини та громадянськими правами».

«Хоча УЄФА – не політична інституція, ми знаємо, що вплив цієї організації не обмежується футбольним стадіоном. Оскільки Євро-2012 був і залишається однією із найважливіших спортивних та соціальних подій в Європі, він є прикладом того, як суспільство, європейські організації та спорт можуть вплинути на політичні переслідування такими режимами, як в Україні. Ви, можливо, чули, що деякі менеджери успішних європейських футбольних команд вже оголосили, що вони бойкотуватимуть українську частину Євро-2012, не поїдуть до цієї країни та навіть не дивитимуться ігри по телебаченню. Тому ми хотіли б попросити Вас, як Президента УЄФА, не закривати очі на те, що відбувається в Україні. Будь-ласка, згадуйте питання політичних переслідувань та несправедливості на публіці, говоріть про це з посадовцями та владою України», - зазначають автори листа.

Зазначаючи, що М.ПЛАТІНІ представляє «офіційну та єдину європейську футбольну організацію, спорт, який не тільки є викликом для команд, але й, загалом, частиною ширшої європейської ідеї», автори листа закликають Президента УЄФА «виступити в ролі представника тих прав, які є невід’ємними для нашої міжнародної спільноти, та підняти Ваш голос на підтримку не тільки для українського народу, але й всіх європейців».

Лист, зокрема, підписали, Елмар БРОК - депутат Європейського Парламенту, голова Комітету закордонних справ ЄП; Віола фон КРАМОН, депутат, речник Союзу 90/Зелених із зовнішньополітичних питань Європейського Союзу, Парламент Німеччини; Вальбурга Габсбург ДУГЛАС, віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ; Міхаель ЛАУБШ, президент Eurasian Transition Group; Маттео МЕКАЧЧІ, депутат, голова Третього комітету Парламентської Асамблеї ОБСЄ; Чарльз ТЕННОК, депутат Європейського Парламенту, Координатор Групи ЄКР у Комітеті закордонних справ ЄП.

*** Eurasian Transition Group (ETG) є міжнародною неурядовою некомерційною організацією, що базується в Західній Європі. Її мета - сприяння демократії, розвитку громадянських прав і свобод, свободи засобів масової інформації.