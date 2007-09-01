Ющенко знає, чим озадачити Раду наступного скликання

У листопаді Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує запропонувати на розгляд Верховній Раді програму економічного розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час телемосту на Першому Національному каналі «Освічена молодь – інвестиція для України» за участю студентів чотирьох університетів.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що нація повинна мати такий документ, і якщо уряд не пропонує програму розвитку країни, її напрацьовують інші – у трьох незалежних центрах.

За його словами, зараз напрацьовується концепція економічного розвитку України. „Вона буде запропонована у листопаді українському парламенту для прийняття як національна доктрина, національний закон, який би потім був забезпечений відповідним фінансуванням”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, висловивши переконання, що Верховна Рада України нового скликання розпочне свою роботу саме з розгляду цієї програми.

Відповідаючи на запитання про джерела фінансування підвищення соціальних стандартів, Президент наголосив, що є два шляхи наповнення бюджету – розвиток економіки та детінізація економіки.

Також він висловився за необхідність скасування пільг і преференцій, зауваживши, що справедлива соціальна політика має відбуватись через справедливі пенсії і зарплати. „Справедлива соціальна політика - це та, яка не має пільг, це та політика, яка не має преференцій. Якщо ми з вами доб’ємося, шановне молоде покоління, що у нас буде закон один для всіх, то і соціальна політика у нас буде одна для всіх – через заробітну плату, пенсію”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент вчергове розкритикував позицію уряду щодо збільшення зовнішнього боргу. На його переконання, при професійному уряді вже сьогодні можна було б ставити питання про бездефіцитний бюджет.

Розкритикував В.ЮЩЕНКО і те, що уряд півтора роки існує без програми своєї діяльності. Він наголосив, що уряд повинен мати чіткий план реформ: „Не можна зробити медичну реформу без податкової реформи”.

Говорив Президент і про сферу охорону здоров’я. В.ЮЩЕНКО зауважив, що при радянській системі медицини жити вже неможливо. Він висловив сподівання, що прийде нова влада, яка буде здатна проводити реформи, у тому числі і в медичній сфері. Зокрема, Президент висловився за перехід на соціально-страхову медицину. „Кошти повинні ходити за пацієнтом, а не за медичною установою”, - наголосив він.