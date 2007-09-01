Ющенко хоче відокремити ВНЗ від держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за надання вищим навчальним закладам незалежності від держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час телемосту на Першому Національному каналі «Освічена молодь – інвестиція для України» за участю студентів чотирьох університетів.

Президент вважає безальтернативним шлях надання вищим навчальним закладам незалежності від держави і скасування дипломів державного зразка. За його словами, „європейські університети давно відділені від держави. Це вільні заклади із колосальною самоврядністю”.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що перейти до цієї системи не можна за один день. „Тому давайте будемо модерністами, з одного боку, і реалістами у тому, що нам потрібно уміло сформувати цей процес”, - наголосив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, в Україні існує близько тисячі вищих навчальних закладів, що у десять разів більше, ніж, наприклад, у Франції.

Президент наголосив, що сьогодні існування такої кількості навчальних закладів є недоцільним: „На сьогодні потрібно визнати, що не всі (вузи) дають повноту тих знань, які вимагаються по рівню того чи іншого закладу”.

Віен прогнозує, що Україні ще потрібно пройти дорогу реформування вищої школи. „Місія держави має мінімізуватися за своїм впливом”, - наголосив він і висловив думку, що держава має робити преференції соціальним групам населення, а не закладам освіти.

Як повідомив В.ЮЩЕНКО, цього року планується розпочати експеримент, коли вісім вузів з різних міст України, у тому числі Києво-Могилянська академія, отримають незалежний статус.

Глава держави також розповів про початок перегляду з минулого року видачі ліцензій для вищих навчальних закладів. За його словами, на сьогодні на 31 заклад уже стало менше. В.ЮЩЕНКО пообіцяв активізувати відповідну роботу в цьому і наступних роках.