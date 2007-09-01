Луценко хоче після виборів бодай 2 місяці посидіти у старому кріслі

Лідер виборчого блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що після виборів хотів би принаймні на два місяці повернутися на посаду міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«З огляду на відновлення у МВС корупційної вертикалі збору коштів, смугастих ложок на дорогах, продажу посад я хотів би знову повернутися у міністерство, бодай на два місяці, аби дочистити те, що не дочистив, дотиснути тих, яких не дотиснув», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Коментуючи на прохання УНІАН передвиборну телеагітацію СПУ за участю міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що будь-який чинний міністр не може використовувати професійну діяльність у виборчій кампанії. Водночас, на думку лідера НУ-НС, В.ЦУШКО не є фахівцем в органах внутрішніх справ, тому не варто звертати на нього багато уваги.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що В.ЦУШКО заявляє у політичній рекламі про зменшення за його перебування на посаді міністра кількості замовних вбивств. Водночас, сказав він, міністр замовчує те, що загальних убивств фактично стало більше. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, статистикою можна маніпулювати.

Лідер НУ-НС зауважив, що В.ЦУШКО грає у МВС роль весільного генерала і міністр з нього не вдався. За його словами, В.ЦУШКО свідомо обрав цю роль.