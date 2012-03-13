Клюєв пояснив, чого від нього хоче Янукович

Рада національної безпеки і оборони України має стати інтелектуальним центром державної влади.

Про це заявив секретар РНБО Андрій КЛЮЄВ в інтерв'ю «ИнвестГазете», повідомили УНІАН у прес-службі Апарату Ради нацбезпеки і оборони України.

За його словами, розпочато роботу над відновленням в рамках апарату Ради національної безпеки і оборони аналітичного центру. «Частина аналітиків будуть працювати на постійній основі. Крім цього, в рамках проектного підходу будемо залучати різних незалежних експертів, наукові інститути та експертно-аналітичні центри», - сказав А.КЛЮЄВ. Він зазначив, що йдеться про створення системи якісного аналізу загроз і ризиків для безпеки нашої країни - як внутрішніх, так і зовнішніх.

На запитання про цілі відновлення повноцінної роботи РНБО А.КЛЮЄВ відповів: «Ручне керування країною, падіння економіки на 15% в 2009 році, різке зростання державного боргу, одна з найвищих в Європі ціна на газ, значне посилення корупції за останні 10 років - все це ненормально».

За словами А.КЛЮЄВА, РНБО, на відміну від ряду інших, це конституційний, стратегічний орган. «Під головуванням Президента України він повинен відігравати провідну роль у формуванні та реалізації державної політики в сфері безпеки, займатися реформами, які не входять в сферу відповідальності Комітету економічних реформ», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив перед ним завдання не просто відновити працездатність РНБО України - цей орган має відігравати таку ж серйозну роль, яку відіграють аналогічні структури в інших цивілізованих країнах світу. Крім цього, за словами А.КЛЮЄВА, поставлені завдання щодо реформи армії та ВПК, реформи правоохоронних органів. Найважливішим питанням є боротьба з корупцією, заявив секретар РНБО.

«При цьому зараз ми працюємо над чітким розмежуванням сфери відповідальності з Кабінетом міністрів і Адміністрацією Президента України», - сказав А.КЛЮЄВ.

Відповідаючи на питання про механізми реалізації напрацювань РНБО, А.КЛЮЄВ підкреслив, що рішення Ради національної безпеки і оборони оформляються у вигляді президентських указів, які, як відомо, згідно з Конституцією України, є обов'язковими до виконання на всій її території. «Я вважаю, що будь-яка нормальний розсудливий та законослухняний керівник зобов'язаний виконувати рішення, підписані Президентом нашої країни. Це найсуттєвіший механізм впливу. Якщо хтось не виконуватиме рішення РНБО, ми маємо право звернутися до Президента з клопотанням про невідповідність цієї людини займаної посади. Повірте мені, це дуже серйозний важіль», - сказав А.КЛЮЄВ.