Азаров поговорив з Януковичем: ну хтось же має бути в уряді...

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ не планує йти у відпустку і займатися передвиборною агітацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні після відкриття нового навчального центру Київського національного медичного університету ім.О.Богомольця.

"Ми з прем`єром поговорили - ну хтось же має й невідривно бути в уряді. Ну ось, напевно, я такою людиною і буду, яка буде постійно в уряді (працювати в період проведення передвиборної агітації – УНІАН). Якщо я кудись виїжджатиму, то це буде у вихідні дні», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що у нього поки що не заплановано ніяких поїздок, пов`язаних з виборчою кампанією. «У нас є такий головний командир – начальник штабу нашої партії (Партії регіонів), ось він мене поки що нікуди не запряг. Якщо з`явиться така необхідність, звичайно, я братиму участь, як і все, в цих заходах», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ 30 серпня заявив, що міністри узгоджуватимуть час своїх відпусток для участі в передвиборній кампанії особисто з прем`єр-міністром і з першим віце-прем`єр-міністром. «Складайте графіки, я не заважатиму вам виконувати цей партійний обов`язок, але наш головний обов`язок – це забезпечення життєдіяльності країни», - сказав він.

16 серпня керівник Центрального виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що В.ЯНУКОВИЧ на початку вересня піде у відпустку для участі у виборчій кампанії.