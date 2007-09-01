Луценко: про фальсифікації має заявляти опозиція, а не влада

Про можливість фальсифікацій на дострокових парламентських виборах 30 вересня має заявляти лише опозиція, а не влада, вважає лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, коментуючи заяви представниці Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, він сказав: «Якщо про це заявляє влада, значить, вона напевне знає про фальсифікації».

За його словами, у будь-якому випадку спроби фальсифікації на виборах будуть попереджувати колишні начальники управлінь Міністерства внутрішніх справ та офіцери, звільнені з органів внутрішніх справ нинішнім міністром МВС Василем ЦУШКОМ.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що багато звільнених високопосадовців міліції дали свою згоду працювати у регіональних штабах блоку НУ-НС.

Ю.ЛУЦЕНКО також зазначив, що під час парламентських виборів 2006 року, коли він був міністром внутрішніх справ, фальсифікацій не було зафіксовано, а під час голосування сталося лише шість надзвичайних подій.