Цушко лякає позбавленням ліцензій за участь у рейдерских схемах
18:48, 01 вересня 2007Політика
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Міністр перебуває у Харкові
Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявив, що охоронні агентства, які беруть участь у рейдерських схемах, позбавлятимуться ліцензій.
Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію В.ЦУШКО озвучив у суботу на прес-конференції у Харкові.
За словами міністра, на недавній зустрічі з представниками приватних охоронних агентств України він попередив керівників цих структур про можливі санкції у разі, якщо участь охоронних фірм у забезпеченні рейдерських схем буде доведена.
В.ЦУШКО зазначив, що саме з цієї причини позбавлено ліцензій вже 150 приватних охоронних агентств країни.
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