Цушко лякає позбавленням ліцензій за участь у рейдерских схемах

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявив, що охоронні агентства, які беруть участь у рейдерських схемах, позбавлятимуться ліцензій.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію В.ЦУШКО озвучив у суботу на прес-конференції у Харкові.

За словами міністра, на недавній зустрічі з представниками приватних охоронних агентств України він попередив керівників цих структур про можливі санкції у разі, якщо участь охоронних фірм у забезпеченні рейдерських схем буде доведена.

В.ЦУШКО зазначив, що саме з цієї причини позбавлено ліцензій вже 150 приватних охоронних агентств країни.