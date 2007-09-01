Ющенко знає, як значно зменшити спокуси

Прийняття антикорупційних законопроектів є одним із головних завдань нових Верховної Ради та Кабінету міністрів, переконаний висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, відповідаючи на запитання під час телемосту «Освічена молодь – інвестиція для України» у прямому ефірі Першого Національного каналу, глава держави нагадав, що вже вніс на розгляд парламенту базовий пакет антикорупційних законопроектів.

«Я переконаний, що наступний парламент – як і наступний уряд – будуть наділені волею, бажанням прийняти це антикорупційне законодавство, створити єдиний центр розслідувань, який би предметно займався корупцією серед українського чиновництва», – сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що йдеться про реалізацію владою ще ряду важливих антикорупційних ініціатив.

Глава держави наголосив, що боротьба з цією проблемою має починатися з кількох ключових кроків. Йдеться, перш за все, про серйозну модернізацію системи державного управління, зокрема, зменшення адміністративних важелів впливу держави на бізнес. «Ми повинні ці спокуси значно зменшити. Тому впровадження активних кроків в дерегулятивній політиці – один із перших кроків мінімізації корупції», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що в 2005 - на початку 2006 року було скасовано близько 6,5 тисяч нормативних актів різних органів влади, однак, безумовно, ця робота ще «потребує активних зусиль уряду, центральної та місцевої влади».

Ще одним важливим кроком на шляху до подолання корупції Президент назвав радикальний перегляд податкового законодавства. «Я звертаюся сьогодні до майбутніх парламентаріїв, уряду, політичних сил – попри всі обставини проблема номер один, яку ми повинні вирішити, в тому числі для подолання корупції в економічній сфері, – прийняття Податкового кодексу», – наголосив В.ЮЩЕНКО.