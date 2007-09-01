Цушко передумав: йому ”допомогли захворіти”

Міністр внутрішніх справ, другий номер у списку СПУ Василь Цушко заявляє, що йому "допомогли захворіти".

"Що зі мною відбулося? Коротко скажу - мені допомогли захворіти. Але для того, щоб відповісти більш конкретно, я не хочу бути "балаболкою", якщо в мене будуть докази, відповім, зберу розширену прес-конференцію і розповім", - сказав Цушко на прес-конференції в Харкові в рамках передвиборної кампанії СПУ, повідомляє Українська правда.

Говорячи про причини лікування в Німеччині, а не в Україні, міністр сказав: "Я думаю, якби я продовжував лікуватися в Україні, 40 днів по мені давно б справили".

Глава МВС України 21 липня повернувся з Німеччини в Україну після практично двомісячного перебування на лікуванні. Він був госпіталізований з діагнозом "інфаркт міокарду" 26 травня. 31 травня в зв`язку з погіршенням стану здоров`я Цушко на реанімаційному літаку був доставлений у клініку в Німеччині, де наступного дня його прооперували.