У Німеччині затримали сімох українців - за нецільове використання візи

У Німеччині затримали сімох українців, які поїхали відпочивати туром вихідного дня Львів-Дрезден-Краків, повідомляє ТСН.

Людей забрали до поліційної дільниці просто з автобуса. Причиною назвали те, що в них була відкрита не туристична, а бізнес-віза, яку відразу ж анулювали. Німецька сторона назвала це нецільовим використанням мульти-візи.

Тепер українці по одному намагаються повернутися додому. Одну з туристок, Олесю, відпустили першою - її врятувало запрошення з Німеччини. Жінка встигла повернутися додому зі своєю тур-групою.

Однак не всім так пощастило. Юрист Олександр досі чекає в Берліні на свій квиток додому. "Я не знаю навіть до кого претензії. Якщо я не мав права перетинати кордон, хай би мене прикордонники зупинили", - нарікає Олександр.

У вітчизняному МЗС ставати на бік туристів не квапляться та запевняють, що правила є правила. У них зазначено, що документи мають збігатися з реальною метою подорожі, а відповідальність лежить на громадянах, які подають недостовірні данні, що може наразити на ризики в країнах шенгенської зони.

Туристична компанія, яка організовувала подорож, пояснити на камеру, хто і що недогледів у документах відмовилася. У редакцію ТСН вони надіслали листа, в якому провину покладають на самих туристів.

Увагу німецької дорожньої поліції привернули лише документи тих туристів, які перебували в турі на підставі самостійно відкритих у консульських установах Республіки Польща багаторазових шенгенських віз", - йдеться у листі.

Німецькі правоохоронці не бажають коментувати інцидент. Екскурсантів підозрюють у використанні візи, отриманої обманом. Звинувачення тягне за собою чималий грошовий штраф. Поки що, українські туристи сплатили по 67 євро за роботу поліційної дільниці у вихідний. Повернення додому сплачує турфірма.

У понеділок додому повернулися двоє затриманих туристів. В МЗС сподіваються, що решта буде в Україні вже завтра.