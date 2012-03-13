Азаров вважає, що він врятував Україну від катастрофи

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає головним досягненням свого уряду за два роки роботи те, що "країну вдалося втримати від катастрофи".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу після ознайомлення з ходом будівництва станції метро «Іподром» у Києві.

«На превеликий жаль, у нас любителів ганити і заперечувати очевидне дуже багато. Я зараз дивлюся публікації за підсумками двох років роботи уряду. Скільки всякої нісенітниці наговорено, а не сказано найголовнішого - що за два роки вдалося втримати країну від катастрофи. Нам вдалося досягти макроекономічної стабільності, оживити будівельний комплекс, багато галузей промисловості стали працювати ритмічно, стабільна курсова політика, стабільна гривня і, врешті-решт, ми добилися стабілізації на ціновому ринку. Хіба цього мало?», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що критики і опоненти уряду, «які вміють лише язиком базікати», коли були при владі, не змогли зробити нічого подібного.

«Тому ми маємо що сказати нашому народу, нашим людям, і зараз перед нами стоять ще серйозніші і відповідальніші завдання», - підкреслив прем`єр-міністр.

На думку М.АЗАРОВА, соціальні ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, які були озвучені на розширеному засіданні Кабінету міністрів 7 березня, по суті, є «новою соціальною політикою в Україні».

«За 20 років ще не було таких масштабних, системних і комплексних соціальних реформ», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як відомо, 11 березня виповнилося два роки від дня призначення М.АЗАРОВА на посаду прем`єр-міністра.