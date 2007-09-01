Гриценко заявляє про зрив програми утилізації боєприпасів

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про зрив з боку уряду державної програми утилізації боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«За вісім місяців 2007 року не було укладено жодної угоди на утилізацію боєприпасів», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, сьогодні простоюють підприємства у Павлограді, Донецьку та інших містах України, які повинні знищувати боєприпаси. Водночас, наголосив А.ГРИЦЕНКО, бази з боєприпасами перевантажено.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що Міністерство промислової політики та Національне космічне агентство України, яких наприкінці 2006 року Кабінет міністрів зобов’язав контролювати і координувати процес утилізації боєприпасів, фактично не освоїли кошти на утилізацію боєприпасів.

За словами А.ГРИЦЕНКА, через призупинення утилізації боєприпасів неможливо розформувати деякі військові частини, що було передбачено програмою Міністерства оборони на поточний рік.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що наполягав на звіті віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА щодо питань утилізації, проте Кабінет міністрів не погодився на даний звіт.

На думку міністра, до закінчення виборів запланована утилізація боєприпасів не розпочнеться.

А.ГРИЦЕНКО також наголосив, що загалом утилізація боєприпасів не повинна бути властивою функцією для Міноборони. Водночас, за його словами, не потрібно було міняти схему фінансування державної програми з утилізації боєприпасів напередодні нового року. «На жаль, мене тоді не послухали в уряді», - підкреслив він.