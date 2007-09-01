Костенко не хоче йти у партію за принципом ”Іван, Петро і такий-то блок”

Лідер Української Народної партії Юрій КОСТЕНКО заявляє, що єдина права партія в Україні повинна створюватися виключно на ідейній основі. На цьому він наголосив на прес-конференції у Чернівцях під час свого агітаційного туру.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.КОСТЕНКО зауважив. що не бачить жодних проблем щодо об’єднання правих партій у єдину політичну силу: «Існує чітка національна програма і хто до неї пристає, той і буде засновником».

За словами лідера, УНП бачить не в спрощеному вигляді об’єднання типу «Іван плюс Петро і плюс такий-то блок”, а на основі єдиної ідеології та єдиних принципів, які повинні будуватися на європейській практиці партійного будівництва. «Якщо так станеться, то і об’єднаються ті, хто здатний буде скласти цей іспит”, - прогнозує Ю.КОСТЕНКО.

Відповідаючи на запитання щодо назв політичних сил, які можуть скласти нову єдину праву партію, він зазначив, що «не буде жодної проблеми щодо об’єднання Народного Руху і УНП, оскільки спільно пройдено досить тривалий шлях в напрямку один до одного».

«Складніша проблема з «Нашою Україною», бо крім справді правих, таких як КИРИЛЕНКО, там є десятки політиків, які сповідують зовсім не національні ідейні принципи. Це також правда, і тому треба говорити про створення єдиної партії виключно на ідейній основі, а не на основі, що та чи інша команда подобається тому чи іншому керівникові”, - додав політик.

Пояснюючи, чому блок «Народний Рух - Українська правиця» увійшов до мегаблоку демократичних сил НУ-НС, лідер УНП сказав: «У тій ситуації, яка складається у нинішній швидкій виборчій кампанії, інших варіантів для нас, як об’єднатися, не було».