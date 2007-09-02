Устаткування всіх державних медустанов модернізують за три роки?
03:46, 02 вересня 2007Політика
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Азаров каже, що програма вже є
Кабінет міністрів за три роки, починаючи з 2008 року, планує повністю модернізувати устаткування у всіх державних лікувальних медичних установах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи перед викладачами і студентами Національного медичного університету ім. О.Богомольця, повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.
За його словами, уряд вже розробив програму модернізації устаткування, і кошти на її виконання будуть передбачені в держбюджеті на 2008 рік.
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