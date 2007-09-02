Янукович сподівається, що міст Керч-Кубань збудують до Євро-2012

Кабінет Міністрів України сподівається, що до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року міст Керч-Кубань, який з’єднує Крим з Краснодарським краєм Російської Федерації, буде збудовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив вчора на брифінгу в Криму.

Він відзначив, що вже давно ведуться розмови про будівництво мосту Керч-Кубань, а зараз вже створено робочі групи, які розробляють даний проект.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, згідно з попередніми підрахунками, довжина даного мосту становитиме 4,5 км, ширина – 22 м. Міст передбачає двосторонній автомобільний рух, пішохідний рух, а також рух залізничного транспорту.

Крім того, за словами прем`єра, міст Керч-Кубань може послужити для прокладення трубопроводів (газових, нафтових, водних). «Ми про це досить довго говоримо, а практичні (роботи – УНІАН) там уже розпочато, створено робочу групу, ведуться переговори», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. При цьому він додав, що наступного тижня за його дорученням кримська влада поїде до Росії і вестиме там переговори щодо будівництва мосту.

Глава Кабміну припустив, що може бути підписаний «якийсь протокол», в якому буде окреслено відносини з питання будівництва мосту.

«Тобто, робота триває і міст буде збудовано. Сподіваюся, до Євро-2012 міст буде збудовано», - сказав прем`єр.