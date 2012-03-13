Власенко: Заява тюремників - брехня і провокація

Заява Державної пенітенціарної служби про те, що Юлія Тимошенко начебто вимагає лікування у Німеччині - відверта брехня та провокація.



Про це сказав захисник лідера опозиції Сергій Власенко, повідомляє прес-служба "Батьківщини".



За його словами, «Юлія Тимошенко вимагає, щоб лікування відбувалося чітко за протоколом німецьких лікарів, які у своєму медичному висновку зазначили, що таке лікування можливо лише в умовах стаціонару в спеціалізованій клініці поза межами колонії».



Сергій Власенко також зазначив, що «німецькі лікарі заявили про хронічний та складний характер діагнозів, виявлених в результаті обстеження Юлії Тимошенко».



«Пенітенціарна служба знову займається провокаціями та розповсюджує брехню», - зазначив захисник.