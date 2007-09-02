Партія регіонів погрожує поставити намети під вікнами Черновецького

Київське міське відділення Партії регіонів виступає проти ініціативи Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прибрати зі столичних вулиць агітаційні намети всіх політичних сил.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

«Подібну заяву ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ми розцінюємо як нехтування демократичних цінностей, більше того – це суперечить чинному законодавству, зокрема виборчому», - заявив керівник Київського міського відділення Партії регіонів, народний депутат України Василь ГОРБАЛЬ.

За його словами, «незважаючи на окремі провокації деяких політичних маргіналів, ми завжди мирно вживалися зі своїми опонентами на київських вулицях». Крім того, - зазначив В.ГОРБАЛЬ, «агітаційна діяльність є невід`ємним елементом виборчої кампанії і право політичних сил проводити агітацію, зокрема за допомогою розміщення агітаційних наметів, є правом політичних сил, закріпленим в українському законодавстві».

«Партія регіонів – за проведення чесних виборів, а тому столична організація Партії регіонів не допустить грубого порушення законів і прав громадян», - підкреслюється в повідомленні.

«Ми засуджуємо дії Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і вимагаємо припинити це «беззаконня», - сказав В.ГОРБАЛЬ і підкреслив: «Якщо київський мер не змінить свою думку, намети Партії регіонів займуть місце під Київською держадміністрацією». Ми завжди сприймали вибори як змагання передвиборчих програм, агітаційних заходів, а не боротьбу на знищення. Столиця має бути зразком політичного змагання» - вважає В.ГОРБАЛЬ.