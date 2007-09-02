На дискотеку Юлія Тимошенко вдягнула потерті джинси (додане фото)

11:27, 02 вересня 2007
Політика
1827

і розплела косу

Юлія Тимошенко. Фото POOL/УНІАН
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписала зобов’язання перед студентами України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таке підписання відбулося у Національному комплексі «Експоцентр України» під час дискотеки «Студентський прорив», де Ю.ТИМОШЕНКО привітала студентів з Днем знань. Як зазначає 5 канал, перед молоддю лідерка БЮТ з`явилася із розплетеною косою та у потертих джинсах. Щоправда сама танцювати опозиційна лідерка не ризикнула.

«Студенти – це та унікальна потужна сила, яку бояться всі політики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО звертаючись до молоді.

«Світом рухала і рухає студентська молодь, тільки трішечки потрібно відкрити вам ті шляхи, на які ви заслуговуєте», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що «всі чомусь вважають, що на студентство, на молодь, розраховувати не потрібно, і тому додають пенсії, а не стипендії». Вона підкреслила, що «стипендія – це не компенсація за одну дискотеку, а це нормальні гроші, які мусять отримувати люди, які хочуть нормально побудувати своє життя».

Крім того, лідер БЮТ висловила переконання, що Україна стане іншою.

«Ви завжди можете покластись на політичну силу, яку я очолюю», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, БЮТ взяв на себе зобов’язання скасувати з січня 2008 року призов на строкову військову службу, а до 2009 року перевести армію на професійну основу.

Також БЮТ планує запровадити стратегічну програму «Студентський прорив», яка, зокрема, передбачає: запровадження загальнонаціональної системи пільг для студентів, в тому числі - пільговий проїзд на транспорті протягом усього року; довести розмір студентської стипендії до рівня прожиткового мінімуму; забезпечити доступом до мережі Internet кожний студентський гуртожиток; забезпечити будівництво нових сучасних студентських містечок, а також ремонт та благоустрій існуючих гуртожитків.

Як зазначається у зобов’язанні, БЮТ планує розробити та впровадити державну програму «Студентський прорив» на 2008-2012 роки, передбачивши кошти на її фінансування у Державних бюджетах на ці роки; а також запровадити єдину форму контракту на навчання у вузах усіх форм власності та методику розрахунку його вартості.

Зобов’язання передбачає: реальний доступ до кредитів на навчання з відсотковою ставкою не вище 10 відсотків на рік та відтермінуванням його погашення до двох років після закінчення вищого навчального закладу; гарантію отримання першого робочого місця; доступ до системи студентських знижок у закладах культури, відпочинку, торгівлі та громадського харчування.

Також зобов’язання передбачає ініціювання створення дієвої системи виявлення, запобігання та притягнення до відповідальності за хабарництво у вищих навчальних закладах, особливо - на етапі вступу до них.

Крім того, БЮТ зобов’язується сприяти розвитку студентського самоврядування та створенню системи виявлення порушень прав студентів адміністраціями вищих навчальних закладів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter