На дискотеку Юлія Тимошенко вдягнула потерті джинси (додане фото)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписала зобов’язання перед студентами України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таке підписання відбулося у Національному комплексі «Експоцентр України» під час дискотеки «Студентський прорив», де Ю.ТИМОШЕНКО привітала студентів з Днем знань. Як зазначає 5 канал, перед молоддю лідерка БЮТ з`явилася із розплетеною косою та у потертих джинсах. Щоправда сама танцювати опозиційна лідерка не ризикнула.

«Студенти – це та унікальна потужна сила, яку бояться всі політики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО звертаючись до молоді.

«Світом рухала і рухає студентська молодь, тільки трішечки потрібно відкрити вам ті шляхи, на які ви заслуговуєте», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що «всі чомусь вважають, що на студентство, на молодь, розраховувати не потрібно, і тому додають пенсії, а не стипендії». Вона підкреслила, що «стипендія – це не компенсація за одну дискотеку, а це нормальні гроші, які мусять отримувати люди, які хочуть нормально побудувати своє життя».

Крім того, лідер БЮТ висловила переконання, що Україна стане іншою.

«Ви завжди можете покластись на політичну силу, яку я очолюю», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, БЮТ взяв на себе зобов’язання скасувати з січня 2008 року призов на строкову військову службу, а до 2009 року перевести армію на професійну основу.

Також БЮТ планує запровадити стратегічну програму «Студентський прорив», яка, зокрема, передбачає: запровадження загальнонаціональної системи пільг для студентів, в тому числі - пільговий проїзд на транспорті протягом усього року; довести розмір студентської стипендії до рівня прожиткового мінімуму; забезпечити доступом до мережі Internet кожний студентський гуртожиток; забезпечити будівництво нових сучасних студентських містечок, а також ремонт та благоустрій існуючих гуртожитків.

Як зазначається у зобов’язанні, БЮТ планує розробити та впровадити державну програму «Студентський прорив» на 2008-2012 роки, передбачивши кошти на її фінансування у Державних бюджетах на ці роки; а також запровадити єдину форму контракту на навчання у вузах усіх форм власності та методику розрахунку його вартості.

Зобов’язання передбачає: реальний доступ до кредитів на навчання з відсотковою ставкою не вище 10 відсотків на рік та відтермінуванням його погашення до двох років після закінчення вищого навчального закладу; гарантію отримання першого робочого місця; доступ до системи студентських знижок у закладах культури, відпочинку, торгівлі та громадського харчування.

Також зобов’язання передбачає ініціювання створення дієвої системи виявлення, запобігання та притягнення до відповідальності за хабарництво у вищих навчальних закладах, особливо - на етапі вступу до них.

Крім того, БЮТ зобов’язується сприяти розвитку студентського самоврядування та створенню системи виявлення порушень прав студентів адміністраціями вищих навчальних закладів.