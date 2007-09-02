Відбудеться засідання ЦВК

Сьогодні, 2 вересня, о 13.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, планується, що до порядку денного буде включено низку питань щодо підготовки позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року, зокрема, про повторну реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до списків кількох політичних сил тощо.

Засідання проходитиме за адресою площа Лесі Українки, 1, 6-й поверх, зала засідань ЦВК.

Акредитація на захід триває до 12.30 2 вересня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.

Акредитація обов’язкова.