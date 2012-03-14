Литвин переконує, що ВР покращує життя Кабміну, як ніхто

10:17, 14 березня 2012
Політика
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За його словами, «за 20 років не було таких сприятливих умов для роботи уряду, які є сьогодні»

Володимир Литвин під час засідання ВР. Київ, 18 листопада

Верховна Рада України створює уряду сприятливі умови для роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир ЛИТВИН сьогодні на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

За його словами, «за 20 років не було таких сприятливих умов для роботи уряду, які є сьогодні». «Сьогодні будь-які ініціативи і пропозиції в економічному плані уряду, які можуть навіть викликати певне нарікання з боку парламенту, вони приймаються, щоб уряду створити умови для реалізації тих економічних завдань, які визначають і Президент, і Кабмін», - підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, впровадження перетворень не може відбутися «без додаткових напружень і навіть політичних протистоянь в Україні». Спікер підкреслив, що «нам вкрай важливо забезпечити підтримання діалогу в парламенті, який би відбивав настрої українського суспільства».

«Попри поляризацію, різні думки і точки зору, нам вдається витримувати такий діалог, і це з огляду на політичну кампанію, яка в нас де-факто вже розпочалася, виборів у жовтні 2012 року», - підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, в Україні необхідно забезпечити верховенство права, оскільки «ми не можемо бути і далі державою насилля і домовленостей».

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