У Харкові триває ”листопад” антиреклами проти лідерів БЮТ і НУ-НС

Сьогодні зранку у Харкові розповсюджуються листівки антиреклами проти лідерів Блоку Юлії Тимошенко та «Нашої України – Народної самооборони».

Як передає кореспондент УНІАН, листівки з’явилися наприкінці серпня, але вони з більшою інтенсивністю розкидаються у вестибюлях і вагонах метро, по всьому місту напередодні приїзду до Харкова тих чи інших лідерів опозиції.

Листівки формату А5 у кількох варіантах видрукувані на кольоровому папері високої поліграфічної якості. На одному боці листівок - портрети Юрія ЛУЦЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО відбиті по діагоналі синьою рамкою з написом чорного або помаранчевого кольору російською мовою: «Луценко, Тимошенко – вон из Харькова!» або «Луценко, Тимошенко – палачи Кушнарёва!». На звороті листівок написано: «В Харькове оранжевые не пройдут!». Цей напис на звороті проілюстрований підковою НСНУ і дулею. В іншому варіанті – підковою на фоні стиснутої руки. На малюнок накладений дорожній знак «В’їзд заборонений»

Внизу на листівках значиться: «Отпечатано ЧП «Полёт», г. Харьков, ул. Завода Комсомолец, 20 б. Ответственный за выпуск Мороз Н.А. Заказ №112. Тираж 500 000».

Напередодні у місцевих виданнях була розміщена реклама про приїзди 2 вересня в Харківську область лідерів НУ-НС Юрія ЛУЦЕНКА та В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Вдень вони проведуть зустрічі з виборцями у Балаклії, Богодухові, Чугуєві, Люботині. Увечері в Харкові о 19.00 відбудеться загальноміський мітинг на майдані Свободи.