Королевську вигнали з фракції «БЮТ-Батьківщина»

Фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі свого складу народного депутата Наталію КОРОЛЕВСЬКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні фракції.

Як повідомили УНІАН у фракції «БЮТ-Батьківщина», причиною виключення Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ стало те, що вона під час вчорашнього засідання ВР не голосувала за включення до порядку денного проекту постанови, який визначає план заходів з реалізації резолюції ПАРЄ.

В той же час ще одному народному депутату з цієї фракції Євгенію СУСЛОВУ було винесено попередження, оскільки він також не голосував за це питання.

Як стало відомо УНІАН, під час цього голосування Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ та Є.СУСЛОВА не було в сесійній залі. За інформацією агентства, Є.СУСЛОВ пізніше написав заяву про вихід з фракції «БЮТ-Батьківщина».