ЦВК уже не може реєструвати кандидатів у депутати

Сьогодні Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради, що відбудуться 30 вересня 2007 року .

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на черговому засіданні Центрвиборчкому, виступаючи з доповіддю по одному з питань, повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

У свою чергу, по завершенні засідання ЦВК в інтерв’ю журналістам член ЦВК Андрій МАГЕРА сказав: «Виходячи з вимог закону, Центральна виборча комісія після 2 вересня уже не може реєструвати жодного кандидата у народні депутати, але, разом з тим, можливі судові рішення щодо скасування постанови про зареєстрованих кандидатів у народні депутати України».

При цьому А.МАГЕРА пояснив, що це «буде за собою тягти тільки те, що реєстрація таких кандидатів буде скасовуватися за рішенням суду, якщо буде таке судове рішення».

Слід зазначити, що на сьогоднішній день ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори 30 вересня від 21 політичної партії та блоку, які виявили бажання взяти участь у виборах.