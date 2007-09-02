Член Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА не виключає передрук виборчих бюлетенів у разі, якщо суд залишить у силі рішення ЦВК про зняття з реєстрації громадянської партії «Пора», що входить до блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАГЕРА заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я не виключаю, що може бути ухвалено рішення про скасування постанови ЦВК про їх реєстрацію, і вже після того, як ЦВК затвердить текст бюлетенів для позачергових виборів я не виключаю такої ситуації, що можуть бути зобов’язані окружні виборчі комісії поставити штамп «вибув» щодо такої партії», - сказав А.МАГЕРА, додавши при цьому, що також не виключає можливості передруку бюлетенів, друк яких має розпочатися з 5 вересня.

У свою чергу інший член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ пояснив журналістам, що проставити штамп «вибув» можна буде лише у випадку, якщо партія чи блок будуть зняті з виборів, і лише за 10 днів до дати виборів. У тому ж випадку, якщо це відбудеться до вказаного терміну, то ЦВК має лише передрукувати бюлетені. «А Центрвиборчком не встигне цього зробити, і тоді вибори будуть без бюлетенів», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.