Литвин бачить, що Ющенко і Янукович граються з вогнем

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН вважає небезпечними передвиборчі обіцянки щодо збільшення виплат при народженні дитини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Литвина.

В.ЛИТВИН вважає, що «не можна влаштовувати змагання, хто більше наобіцяє за народження дитини».

«Ми приймали рішення, щоб було 8,5 тисячі гривень. Як їх зараз отримати, скільки довідок потрібно. Зараз іде змагання, хто більше. Кажуть, що вже до 50 тисяч буде. Президент із прем’єром змагаються. Це нереально», - сказав В.ЛИТВИН і додав, що щоближче до виборів наближатиметься наобіцяють всі 100 тисяч.

«Тоді всі покинуть господарювання, кинуть ферми, все, і почнуть займатись улюбленою справою. Я переконаний, що це брехня велика», – сказав В.ЛИТВИН, припустивши, що виплата допомоги при народженні дитини грошима призвела до того, що зросла кількість дітей, від яких відмовляються батьки й віддають їх у сиротинці, а також зросла дитяча смертність і кількість дітей, народжених передчасно.

Лідер Блоку Литвина вважає, що стимулювати народжуваність потрібно, відкриваючи на новонароджену дитину особистий рахунок на 25 тисяч гривень, які та зможе отримати після 16 років із нарахованими за весь цей час відсотками. «У 16 років дитина буде мати життєвий старт», – зауважив В.ЛИТВИН. Він також бачить вирішення демографічної проблеми у видачі державних безвідсоткових кредитів на житло для молодих сімей, і при народженні дітей держава братиме на себе виплату частину цього кредиту, від 25% при народженні першої дитини, до 100% виплати – при народженні третьої дитини.