Психолог вважає, що людям сподобаються скорочення в КМДА

Соціальний психолог Олег Покальчук вважає скорочення управлінського апарату КМДА, ініційовані Олександром Поповим, закономірними. Про це пише "Обозреватель". «Всім відомо, що чиновницький апарат роздутий непомірно, при цьому його функціональність залишає бажати кращого. Гадаю, 10-відсоткове скорочення кількості чиновників буде сприйняте киянами, м`яко кажучи, з великим задоволенням. Особливо, якщо будуть звільнені чиновники, робота яких не задовольняє киян. Думаю, до речі, що загроза скорочення змусить працювати тих чиновників, які залишаться. Логічно, що зараз скорочуються посади з дублюючими функціями або створені попередниками Попова для реалізації тіньових схем. Схеми вже давно не працюють, але посади залишилися. З боку Олександра Попова оптимізація системи управління містом – досить розумний хід. Єдине – це треба було робити раніше», – зазначив експерт.

Нагадаємо, 13 березня на прес-конференції голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов розповів про прийдешні зміни в системі управління Києвом. Зокрема, кількість чиновників КМДА скоротиться на 10%, а ключові питання будуть вирішувати кияни на загальноміських референдумах. За його словами, оптимізація системи управління дозволить збільшити ефективність роботи міської влади. Крім того, скорочення апарату зменшить видатки бюджету Києва більше ніж на 15 млн. гривень.

У четвер, 15 березня, Олександр Попов винесе проект змін на розгляд і затвердження депутатів Київради. А наступного тижня відбудеться засідання Комітету економічних реформ, де будуть представлені деталі програми оптимізації системи управління містом.