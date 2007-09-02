Тимошенко багато чого зрозуміла

Блок Юлії Тимошенко розпочинає збір підписів для проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції.

Про це сьогодні на Майдані Незалежності у Києві під час Всеукраїнських зборів ініціативних груп з питань проведення конституційного референдуму заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що для проведення референдуму, згідно чинної Конституції, необхідно зібрати 3 млн. підписів. «Ми маємо право, не звертаючи уваги на штучні перешкоди, створені чиновниками, почати збір підписів за проведення цього референдуму», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що її політична сила та її прихильники зможуть зібрати необхідну кількість підписів за короткий проміжок часу.

Лідер БЮТ нагадала, що її політична сила пройшла вже шлях для передумов проведення референдуму. «І ми багато чого зрозуміли», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що більше, ніж 800 ініціативних груп вже провели свої збори для проведення референдуму. При цьому, наголосила вона, ряд місцевих органів відмовилися передавати документи ініціативних груп до ЦВК, мотивуючи це законом про референдуми від 1991 року. «Нам третину ініціативних груп відрубали місцеві ради. Народ хоче провести референдум, а сидить якийсь подільник нашої сьогоднішньої мафії і говорить «ні», бо у нас закон 91-го року, а там написано, що може мер і рада можуть заборонити проводити референдум, якщо йому питання не подобаються», - сказала лідер БЮТ.

При цьому вона наголосила, що документи більшості ініціативних груп все ж таки потрапили до ЦВК. «Але декілька людей, які є маріонетками і залежні від своїх власників,...вони почитали питання, порадилися зі своїми власниками, і ті дали пряму вказівку не пропускати референдум», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО і висловила жаль, що на такій самій позиції опинилися представники не тільки Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій, але й «Нашої України».

Лідер БЮТ зазначила, що для виходу з ситуації, що склалася, найкращими юристами України було зроблено правову експертизу - яким чином в законний спосіб домогтися проведення референдуму.

Згідно з експертизою, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, ст.72 КУ передбачає, що всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менше 3 млн. громядан України. В той же час, за її словами, ст. 8 КУ говорить про те, що норми Конституції є нормами прямої дії і ніхто не може завадити їх виконанню. «Тобто практично, якщо в Конституції написано, що необхідно 3 млн. підписів, ми їх збираємо і після того звертаємося до Президента і дивимося, наскільки він стає сьогодні на бік народу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, що стосується закону про референдуми, який був ухвалений в 1991 році, то в перехідних положеннях Конституції є пункт, згідно з яким закони та інші нормативні акти прийняті до набуття чинності цієї Конституції є чинними у частині, що не суперечать Конституції.

Вона зазначила, що процедура збору підписів розпочнеться сьогодні на Майдані Незалежності і за певний проміжок часу вони будуть передані Президенту України.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила впевненість, що у випадку блокування проведення референдуму 30 вересня, БЮТ його проведе одразу після виборів. «Ми не залишимо країну в такому хаосі – безконтрольності влади», - акцентувала Ю.ТИМОШЕНКО.