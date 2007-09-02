Луценко не боїться металевих предметів

Лідер блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що нинішня влада Харкова, так само, як і в столиці України, дискредитувала саму ідею народовладдя, і від імені своєї політичної сили обіцяє змінити ситуацію у двох найбільших містах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору на ситуацію в столиці України та столиці Слобожанщини Ю.ЛУЦЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«Ми беремо на себе зобов’язання змінити цю ситуацію, добитися перевиборів у Харкові та Києві, де, на жаль, виборці на собі відчули правило, що демократія має право на помилку. Керівництво цих мегаполісів дискредитувало саму ідею народовладдя. Фактично злодійські схеми навколо бюджетних грошей муніципальної власності, комунальних платежів, тощо демонструють необхідність таких змін», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому лідер блоку «НУ-НС» розкритикував Партію регіонів, оскільки вважає, що ця політична сила не виконала своїх обіцянок перед виборцями, і це, на його думку, яскраво продемонстровано як на всеукраїнському, так і на регіональному рівнях.

«З моєю точки зору, як на загальнонаціональному рівні Партія регіонів не виконала власні обіцянки, так і в Харківському міському управлінні виявила безвідповідальність та кругову поруку, представлену діячами ДОБКІНИМ і КЕРНЕСОМ (Харківський міський голова Михайло ДОБКІН і секретар міськради Геннадій КЕРНЕС – УНІАН).

«Я бачу, - додав лідер «НУ-НС», - що вони й надалі обіймають свої посади, а їхні найбільші критики з Партії регіонів сьогодні відсторонені». Тому, вважає Ю.ЛУЦЕНКО, «це звичайний обман виборця, який демонструє Партія регіонів і в міському, і в загальнонаціональному масштабі».

Коментуючи запущений у Харкові «чорний піар», зокрема розповсюдження листівок антиреклами проти лідерів опозиції та заяви різних політичних сил про можливі провокації під час мітингу у Харкові сьогодні, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Я знаю, що замовлені гудки та металеві предмети, - і додав - Від яєць термінатори не падають».

«Команда місцевих прусаків від неможливості дати відповіді на запитання, які їм задають стосовно дерибану землі, «Жилкомсервісу», тощо запускають у хід брехню. На жаль, інтелігентним і культурним Харковом правлять сьогодні таракани і шахраї», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.