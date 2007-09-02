Янукович готовий розписатися, де завгодно

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів, Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що скликання чергової сесії Верховної Ради V скликання не несе загрози дестабілізації ситуації в країні.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у неділю в інтерв`ю телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання, чи планують депутати від Партії регіонів брати участь в черговій сесії ВР.

«Ніяких підстав не збиратися немає. Головне, що це несе? Якщо загрожує дестабілізації ситуації в країні - цього не потрібно робити. Тому, я вважаю, потрібно дуже зважено підійти до порядку денного», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єр-міністра, «якщо є необхідність зібратися і розглянути важливі для країни питання, в цьому нічого немає поганого».

«Депутати мають повноваження і їх ніхто не відміняв згідно законів», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що наразі уряд розробляє проект державного бюджету на 2008 рік. «У будь-якій формі його (бюджет – УНІАН) в парламенті потрібно розглянути до 30 вересня – за участю Секретаріату Президента, щоб ми відчули, що ми матимемо в 2008 році», - зазначив прем`єр.

Голова уряду підкреслив, що він не «хоче ходити довкола питання про скасування недоторканності». «Мені це вже набридло. За мною всі ганяються і ставлять запитання, наче це нагодує людей. Я готовий розписатися, де завгодно, що ми за скасування недоторканності і пільг для будь-яких урядовців. Немає ніяких питань! Давайте ухвалимо рішення і не будемо спекулювати з цього питання», - закликав В.ЯНУКОВИЧ.