Янукович не віддасть Шуфрича і Рудьковського

Прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що до виборів змін в кадровому складі уряду не відбудеться .

Про це він заявив учора в інтерв`ю телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання, чи плануються відставки міністра з питань надзвичайних ситуацій України Нестора ШУФРИЧА і міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

«Я відкидаю будь-які звинувачення на адресу уряду. Це єдина гілка влади, яка сьогодні забезпечує життєдіяльність країни. Про це мають всі пам`ятати», - сказав прем`єр-міністр.

Він також додав, що усвідомлює високий рівень відповідальності уряду перед суспільством. «Тому ми ніколи не допустимо, щоб робота будь-якого міністерства або комітету дестабілізувалася. До виборів ситуація буде в надійних руках», - підкреслив голова уряду.