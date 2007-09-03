Сьогодні ЦВК вишикує учасників виборів

3 вересня, о 12.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія України сьогодні під час свого засідання має розглянути та затвердити черговість надання ефірного часу, друкованої площі політичним партіям та блокам для проведення передвиборчої агітації, а також розглянути питання щодо черговості розташування суб’єктів виборчого процесу у виборчому бюлетені.

Про це учора в інтерв’ю журналістам у Києві повідомив член ЦВК Андрій МАГЕРА.

«В режимі засідання Центральна виборча комісія має розглянути черговість надання ефірного часу, друкованої площі політичним партіям, виборчим блокам політичних партій для проведення передвиборчої агітації за рахунок коштів Державного бюджету», - сказав він, додавши при цьому, що мова йде про Національну телекомпанію України, Національну радіокомпанію України, газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

«Крім того, очікується, що також буде жеребкування щодо черговості політичних партій, виборчих блоків розташування у виборчому бюлетені. Тобто кожна політична партія, виборчий блок отримає свій номер у виборчому бюлетені», - додав А.МАГЕРА.

Засідання проходитиме за адресою площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК.

Акредитація на захід триватиме до 11.00 3 вересня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.