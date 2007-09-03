Сирота: а не дай Бог війна, а Верховної Ради немає?

Голова Трудової партії України, що входить у виборчий Блок Литвина, Михайло СИРОТА вважає легітимною Верховну Раду V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у неділю в Івано-Франківську.

«Вони кажуть парламенту нема. Ну, це злочин проти України. Як його нема? У всьому світі є принцип безперервності влад. В Конституції написано, що парламент попереднього скликання складає свої повноваження в момент скликання новообраної Ради. Ну не буває так, що законодавча влада десь пропала», - зазначив М.СИРОТА.

За його словами, в Конституції прописано “не дай Бог щось із Президентом сталося, його повноваження виконує голова Верховної Ради України”. “А в нас голови Верховної Ради вже нема? - перепитав М.СИРОТА. – А не дай Бог війна, і надзвичайний стан повинна затвердити Верховна Рад. А її нема? Верховна Рада, на мій погляд, є”.

Водночас він визнав, що у парламенті V скликання немає конституційної більшості – 300 народних депутатів. На його думку, ця норма в Основному Закону залишилася від мажоритарної системи, яку не вилучили, поспіхом вносячи зміни до Конституції у 2004 році. «Ми повинні виключити цю норму, залишену від мажоритарної системи, - зауважив М.СИРОТА. – Правда, нею вміло при пропорційній системі скористалися, аби зруйнувати український парламентаризм».

М.СИРОТА також вважає неконституційними укази Президента про розпуск парламенту та проведення дострокових виборів. Водночас він зазначив, що ці укази повинні виконуватися, оскільки “не опротестовані” в Конституційному Суді. На думку М.СИРОТИ, ці укази «серйозно б`ють по легітимізації наступного парламенту».