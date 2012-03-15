Власенко: Вони б ще написали, що вона вимагає лікуватися на Марсі

Захисник екс-прем`єр-міністра України Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що лікарі Качанівської виправної колонії не виконують рекомендацій міжнародного медичного консиліуму щодо лікування Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні біля Качанівської виправної колонії С.ВЛАСЕНКО сказав журналістам: "Ю.ТИМОШЕНКО не отримує жодного лікування. Нещодавно була розповсюджена фальшивка за підписом якихось лікарів про те, що Ю.ТИМОШЕНКО нібито вимагає лікуватися лише в Німеччині. Вони б ще написали, що вона вимагає лікуватися на Марсі. Це саме ті лікарі, які весь час писали, що "ТИМОШЕНКО здорова". Тепер вони пишуть, що вона вимагає лікуватися десь у Німеччині. Ю.ТИМОШЕНКО вимагає єдиного – вона вимагає чіткого дотримання того протоколу лікування, який встановили міжнародні лікарі".

Захисник нагадав, що Юлія Тимошенко передала йому оригінал висновків роботи міжнародної медичної комісії. "Німецькі лікарі абсолютно чітко встановили: перше – Ю.ТИМОШЕНКО непрацездатна, друге – лікування треба проводити в стаціонарі спеціалізованої медичної установи, третє - лікування треба починати негайно, четверте – у зв`язку з тяжкістю хвороби і у зв`язку з тим, що її не лікували з 5 листопада (2011 року) лікування є складним і багатофункціональним, його неможливо забезпечити в умовах тюрми", - підкреслив він.

"Протягом трьох тижнів Ю.ТИМОШЕНКО, незважаючи на письмові і усні заяви, не отримує жодних знеболювальних лікарських препаратів", - заявив С.ВЛАСЕНКО.