Тимошенко проведе мітинг в Ужгороді

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні відвідає Ужгород. Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Блоку Юлії Тимошенко в Закарпатській області Іван КОЛОДІЙ, о 18.00 Ю.ТИМОШЕНКО проведе мітинг поблизу драматичного театру, а о 20.30 виступить на обласному телебаченні «Тиса». В ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО презентує стратегічну програму розвитку України "Український прорив".

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