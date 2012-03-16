Від посольства ФРН вимагають вибачитися за лекцію про Бандеру

Закордонні українці вимагають вибачень від посольства Німеччини в Україні за проведення 1 березня лекції історика Гжегожа РОССОЛІНСЬКОГО-ЛІБЕ про провідника ОУН Степана Бандери.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі голови Міжнародної конференції з підтримки України Аскольда ЛОЗИНСЬКОГО до Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганса-Юргена ГАЙМЗЬОТА.

У листі наголошується, що українці закордону вважають проведення лекції про С.Бандеру «німецького науковця-початківця, відомого лише своїми екстремістськими судженнями, на території посольства» свідченням прояву “антиукраїнських настроїв з боку уряду ФРН”.

А.ЛОЗИНСЬКИЙ нагадує, що сама по собі назва лекції мала провокаційний характер, а доповідач є недостатньо кваліфікованим (ще продовжує навчання), але “достатньо говірким екстремістом”. Тому, вважає А.ЛОЗИНСЬКИЙ, посольство мало достатньо підстав для того, щоб відмовити у проведенні заходу.

“Тим більше, що жоден з поважних освітніх закладів в Україні не виявив бажання дозволити провести цей захід під своєю егідою. Сигнали були, але посольство чомусь проігнорувало їх”, - йдеться у листі.

А.ЛОЗИНСЬКИЙ наголошує, що С.Бандера був борцем за національне визволення та незалежність України. «Він був героєм для українців і, звичайно, ворогом для інших. Він воював проти імперської Польщі, радянської Росії та нацистської Німеччини, які в різні часи окуповували Україну, і боровся за свободу для українців», - підкреслив А.ЛОЗИНСЬКИЙ “Польські, російські, німецькі, українські та інші науковці можуть під час дискусій давати оцінку його діям і письмовим працям. Однак, посольство, яке лише розташоване в столиці України, не має таких повноважень на такі оцінки”, - вважає голова Міжнародної конференції з підтримки України.

Він запевняє, якщо посол ФРН не вибачиться, то закордонні українці все одно вимагатимуть цих вибачень, але якщо цього таки не відбудеться, то вони “діятимуть рішуче, закликатимуть усіх українців - від України до Нової Зеландії - бойкотувати німецькі товари, утримуватися від подорожей до Німеччини і навіть організовувати демонстрації біля німецьких дипломатичних представництв в усьому світі”.

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Нагадаємо, що 1 березня 2012 німецький історик-початківець Г.РОССОЛІНСЬКИЙ-ЛІБЕ на території посольства ФРН прочитав лекцію в рамках спільного українсько-німецького проекту "Націєтворчі процеси в Україні у XX столітті".

Надати майданчик для лекції німецькому науковцю відмовилися всі провідні освітні заклади України.

У день проведення лекції активісти «Свободи» організували пікет біля посольства Німеччини в Україні. Вони тримали Державні прапори України, прапори ОУН-УПА, а також транспаранти із лозунгами: «Німеччино, твої гріхи – не наші», «Геть українофобів!», «Меркель – визнай Голодомор» і скандували: «Берлін, покайся за нацизм», «Ганьба таким послам», «Руки геть від Бандери».

Перед цим ВО «Свобода» закликала Посольство ФРН скасувати рішення про проведення в посольстві 1 березня лекції Г.РОССОЛІНСЬКОГО-ЛІБЕ «Степан Бандера: життя українського революційного ультранаціоналіста та пам'ять про нього, 1909–2009 рр.», оскільки активісти партії вважають, що проведення цієї лекції є втручанням у внутрішні справи України та розпалюванням міжнаціональної ворожнечі.