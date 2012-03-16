Комуністи перед виборами кататимуть на трамваї за 3 копійки

Луганські комуністи організували роботу радянського трамваю, проїзд в якому становитиме 3 копійки. Про це УНІАН повідомив 1-й секретар Луганського міськкому Комуністичної партії України Максим ЧАЛЕНКО.

За його словами, трамвай возитиме жителів міста 17 березня 2012 року. Акцію приурочено до 21-ї річниці Всесоюзного референдуму про збереження СРСР.

«Цього дня, 21 рік тому, більш як 148,5 мільйона громадян СРСР, які мали на той момент право голосу, взяли участь у референдумі, в якому висловили свою думку з приводу подальшого існування СРСР. За збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік висловилися 113,5 мільйона осіб. Це 76,43% загальної кількості голосуючих. Думку більшості жителів величезної країни проігнорували. СРСР перестав існувати, однак люди дотепер з ностальгією згадують ті часи», – сказав комуніст.

Як приклад М.ЧАЛЕНКО навів роботу електротранспорту. «Проїзд у трамваях коштував лише 3 копійки. Сьогодні для Луганська тарифна політика в транспортній сфері – одна з найактуальніших тем. Те, що є, – ми бачимо кожного дня, те, що було, – покажемо 17 березня», – сказав він.

1-й секретар Луганського міськкому КПУ також додав, що кондукторами трамвая цього дня попрацюють комсомольці і молоді комуністи.