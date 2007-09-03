Наливайченко: монстр, який був при Кучмі, помер

Виконуючий обов`язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає за необхідне, щоб рівень впливу СБУ знизився.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Главред».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО констатував, що «монстр, який був при КУЧМІ, помер», додавши, що кроки з «декегебізації» СБУ відповідають європейським зобов`язанням України.

На його думку, СБУ має стати частково гуманітарним відомством. «І в Службі є багато людей, які інтелектуально унікальні. Це люди з гуманітарним мисленням. Якщо хтось не любить власну історію, не любить громадян своєї країни, то йому не місце в Службі безпеки України», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, Служба безпеки не повинна мати сильний мандат повноважень, який був при Л.КУЧМІ, а має захищати власних громадян. «І це, до речі, закладено в концепцію про реформування СБУ. Там навіть прописано: «Захист демократичних цінностей». І Президент затверджував цю концепцію. І ми не гривня, щоб всім подобатися», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.