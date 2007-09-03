Опонентам Богатирьова радить сходити до суду

Координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА пропонує опонентам звертатися до суду, якщо вони вважають завтрашнє засідання Верховної Ради нелегітимним. Про це вона заявила в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, «якщо ми правова країна, і в когось виникають питання щодо правомірності відкриття сесії і пленарного засідання, той може звернутися до суду». «Будь-яке рішення суду буде прийнято як остаточне і буде прийнято до уваги», - зазначила вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “оскільки існують розбіжності щодо розуміння легітимності завтрашнього засідання у наших опонентів, то нехай вони звертаються до суду”. Вона повідомила, що коаліція вважає, що завтрашнє засідання відбуватиметься відповідно до Конституції та законодавства України. «Поза межами Конституції і законів нічого відбуватися не буде», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також повідомила, що завтра ВР розгляне питання про внесення змін до законодавства щодо зняття депутатської недоторканності та позбавлення депутатських пільг.

Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що коаліція запропонувала Президенту України і опозиції спільно розглянути ці питання. Вона зауважила, що поки щодо відповіді не отримала, проте висловила сподівання, що завтра опозиція прийде до залу, щоб проголосувати за законопроект змін до Конституції з даного питання.

Крім того, Р.БОГАТИРЬОВА заперечила, що на сьогодні з боку коаліції ведуться переговори з депутатами - представниками опозиції щодо відкликання їхніх заяв про складення депутатських повноважень.