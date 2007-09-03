Опонентам Богатирьова радить сходити до суду
Регіоналка заперечила ведення переговорів
Координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА пропонує опонентам звертатися до суду, якщо вони вважають завтрашнє засідання Верховної Ради нелегітимним. Про це вона заявила в інтерв’ю журналістам.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, «якщо ми правова країна, і в когось виникають питання щодо правомірності відкриття сесії і пленарного засідання, той може звернутися до суду». «Будь-яке рішення суду буде прийнято як остаточне і буде прийнято до уваги», - зазначила вона.
За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “оскільки існують розбіжності щодо розуміння легітимності завтрашнього засідання у наших опонентів, то нехай вони звертаються до суду”. Вона повідомила, що коаліція вважає, що завтрашнє засідання відбуватиметься відповідно до Конституції та законодавства України. «Поза межами Конституції і законів нічого відбуватися не буде», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.
Вона також повідомила, що завтра ВР розгляне питання про внесення змін до законодавства щодо зняття депутатської недоторканності та позбавлення депутатських пільг.
Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що коаліція запропонувала Президенту України і опозиції спільно розглянути ці питання. Вона зауважила, що поки щодо відповіді не отримала, проте висловила сподівання, що завтра опозиція прийде до залу, щоб проголосувати за законопроект змін до Конституції з даного питання.
Крім того, Р.БОГАТИРЬОВА заперечила, що на сьогодні з боку коаліції ведуться переговори з депутатами - представниками опозиції щодо відкликання їхніх заяв про складення депутатських повноважень.