Віз ЦВК і нині там

Центральна виборча комісія сьогодні планує визначити черговість розміщення назв політичних сил у виборчому бюлетені.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання член комісії Андрій МАГЕРА запропонував перенести на завтра розгляд питання про проведення жеребкування щодо визначення номерів політичних партій (виборчих блоків політичних партій) суб’єктів виборчого процесу, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені для голосування в позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року.

Свою пропозицію він мотивував тим, що сьогодні Апеляційний суд Києва розглядає скаргу за поданням Міністерства юстиції на рішення Окружного адміністративного суду столиці щодо партії “Пора” і у разі підтвердження рішення окружного суду ЦВК повинна буде внести зміни до переліку політичних сил, які братимуть участь у виборах.

За словами А.МАГЕРИ, якщо сьогодні ЦВК визначить номери партій і блоків в бюлетенях, потім неможливо буде внести зміни до цих документів, і він не хоче брати на себе відповідальність за витрату державних коштів на передрукування бюлетенів.

Водночас, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ висловив думку, що сьогоднішній розгляд позову Мін’юсту в Апеляційному суді м. Києва не матиме прямого відношення до рішень ЦВК. Пряме відношення, за його словами, матиме розгляд в окружному суді скарги блоку “Наша Україна – Народна самооборона” на дії ЦВК. М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що розгляд цієї скарги розпочався лише сьогодні, і навіть якщо рішення буде винесено одразу, то вступить воно в закону силу лише 5 вересня, коли вже спливе строк розгляду ЦВК питання про визначення номерів політичних партій блоків у бюлетенях.

Член ЦВК Юрій ДОНЧЕНКО нагадав, що строк друку бюлетенів спливає лише 12 вересня, і тому ЦВК може сьогодні ухвалити рішення щодо порядкових номерів політичних сил у бюлетенях, а питання друку бюлетенів відкласти до вирішення в судах питання щодо участі партії “Пора”.

Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ оголосив перерву у засіданні комісії, бо член ЦВК Олександр ШЕЛЕСТ запропонував змінити порядок денний засідання і розглянути це питання першим.

Як відомо, сьогодні о 12.00 ЦВК планувала провести жеребкування з визначення черговості надання політичним силам ефірного часу на національному телебаченні та радіо, а також черговість публікацій передвиборчих програм у газетах «Голос України» та «Урядовій кур`єр» за рахунок і в межах коштів державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Окружний адміністративний суд м. Києва почав розгляд скарги НУ-НС щодо визнання незаконними дій Міністерства юстиції, яке видало, як стверджують у блоці, самопроголошеним лідерам “Пори” документи цієї політичної сили.

Того ж дня Центральна виборча комісія виключила кандидатів у народні депутати від партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а також зареєструвала список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.

31 серпня блок НУ-НС оскаржив у Київському окружному адміністративному суді реєстрацію ЦВК партії “Пора” як самостійного суб’єкта виборчої кампанії.

Того ж дня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Міністерства юстиції щодо внесення змін до складу керівних органів партії “Пора” від 23 серпня 2007 року.

2 вересня Мін’юст подав скаргу до Апеляційного адміністративного суду м. Києва на рішення Окружного адміністративного суду столиці щодо партії «Пора».