Віз ЦВК і нині там
"Рак пятится назад, а Щука тянет в воду..."
Центральна виборча комісія сьогодні планує визначити черговість розміщення назв політичних сил у виборчому бюлетені.
|Андрій Магера
Свою пропозицію він мотивував тим, що сьогодні Апеляційний суд Києва розглядає скаргу за поданням Міністерства юстиції на рішення Окружного адміністративного суду столиці щодо партії “Пора” і у разі підтвердження рішення окружного суду ЦВК повинна буде внести зміни до переліку політичних сил, які братимуть участь у виборах.
За словами А.МАГЕРИ, якщо сьогодні ЦВК визначить номери партій і блоків в бюлетенях, потім неможливо буде внести зміни до цих документів, і він не хоче брати на себе відповідальність за витрату державних коштів на передрукування бюлетенів.
Водночас, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ висловив думку, що сьогоднішній розгляд позову Мін’юсту в Апеляційному суді м. Києва не матиме прямого відношення до рішень ЦВК. Пряме відношення, за його словами, матиме розгляд в окружному суді скарги блоку “Наша Україна – Народна самооборона” на дії ЦВК. М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що розгляд цієї скарги розпочався лише сьогодні, і навіть якщо рішення буде винесено одразу, то вступить воно в закону силу лише 5 вересня, коли вже спливе строк розгляду ЦВК питання про визначення номерів політичних партій блоків у бюлетенях.
Член ЦВК Юрій ДОНЧЕНКО нагадав, що строк друку бюлетенів спливає лише 12 вересня, і тому ЦВК може сьогодні ухвалити рішення щодо порядкових номерів політичних сил у бюлетенях, а питання друку бюлетенів відкласти до вирішення в судах питання щодо участі партії “Пора”.
Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ оголосив перерву у засіданні комісії, бо член ЦВК Олександр ШЕЛЕСТ запропонував змінити порядок денний засідання і розглянути це питання першим.
Як відомо, сьогодні о 12.00 ЦВК планувала провести жеребкування з визначення черговості надання політичним силам ефірного часу на національному телебаченні та радіо, а також черговість публікацій передвиборчих програм у газетах «Голос України» та «Урядовій кур`єр» за рахунок і в межах коштів державного бюджету.
Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Окружний адміністративний суд м. Києва почав розгляд скарги НУ-НС щодо визнання незаконними дій Міністерства юстиції, яке видало, як стверджують у блоці, самопроголошеним лідерам “Пори” документи цієї політичної сили.
Того ж дня Центральна виборча комісія виключила кандидатів у народні депутати від партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а також зареєструвала список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.
31 серпня блок НУ-НС оскаржив у Київському окружному адміністративному суді реєстрацію ЦВК партії “Пора” як самостійного суб’єкта виборчої кампанії.
Того ж дня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Міністерства юстиції щодо внесення змін до складу керівних органів партії “Пора” від 23 серпня 2007 року.
2 вересня Мін’юст подав скаргу до Апеляційного адміністративного суду м. Києва на рішення Окружного адміністративного суду столиці щодо партії «Пора».