Мороз розуміє бажання Симоненка, але...
13:40, 03 вересня 2007Політика
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Лідер СПУ обіцяє не залишати колегу на самоті
Голова Верховної Ради України V cкликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що Комуністична партія України буде не єдиною політичною силою у новому парламенті, яка представлятиме ліву ідеологію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяву лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА про те, що комуністи у парламенті наступного скликання будуть єдиними, хто представлятиме ліві партії.
О.МОРОЗ зазначив, що це бажання П.СИМОНЕНКА йому цілком зрозуміло.
«Я не думаю, що воно буде реалізовано в такий спосіб, але я не можу заперечувати йому висловлювати таку думку», - зазначив О.МОРОЗ.
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