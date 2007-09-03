Мороз розуміє бажання Симоненка, але...

Голова Верховної Ради України V cкликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що Комуністична партія України буде не єдиною політичною силою у новому парламенті, яка представлятиме ліву ідеологію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяву лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА про те, що комуністи у парламенті наступного скликання будуть єдиними, хто представлятиме ліві партії.

О.МОРОЗ зазначив, що це бажання П.СИМОНЕНКА йому цілком зрозуміло.

«Я не думаю, що воно буде реалізовано в такий спосіб, але я не можу заперечувати йому висловлювати таку думку», - зазначив О.МОРОЗ.