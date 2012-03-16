Євросуд рекомендує Азарову покласти Тимошенко в лікарню

Європейський суд з прав людини рекомендує Україні забезпечити адекватну медичну допомогу ув’язненій екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес-релізі суду щодо попереднього рішення, схваленого 15 березня, у справі Ю.ТИМОШЕНКО проти України.

“Європейський суд з прав людини вирішив 15 березня 2012 року рекомендувати уряду України в рамках правила 39 Правил суду, забезпечити, щоб колишній прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО отримала адекватне медичне лікування у відповідному закладі”, - сказано у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Державу Україна лікувати екс-прем'єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у стаціонарі.

"Сьогодні Європейський суд з прав людини виніс припис в рамках 39-го регламенту Європейського суду. Ним державу Україна зобов'язано проводити лікування Юлії ТИМОШЕНКО в стаціонарі спеціалізованого медичного закладу", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

У свою чергу, міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Європейський суд з прав людини не має права зобов’язувати державу встановлювати спосіб лікування колишнього прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у колонії.

Довідка УНІАН. Інтереси Ю.ТИМОШЕНКО у Європейському суді з прав людини представлятимуть адвокати Валентина ТЕЛИЧЕНКО і С.ВЛАСЕНКО. У скарзі, поданій адвокатами 10 серпня, вказується про політично вмотивоване переслідування екс-прем`єра.

Адвокати зазначають, що рішення про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту було незаконним, а досудове і судове слідство проходили з порушенням норм Європейської конвенції з прав людини, зокрема, статті 3 (заборона на принизливе поводження або покарання), статті 5 (право на свободу та особисту недоторканість) і статті 18 (обмеження у застосуванні обмежень щодо прав).