Янукович ознайомиться з роботою суперкомп`ютера

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні ознайомиться з роботою установ, організацій і підприємств Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.

Зокрема, передбачається, що В.ЯНУКОВИЧ відвідає Інститут кібернетики ім. В.Глушкова НАН України, де ознайомиться з роботою суперкомп`ютера.

Крім того, глава уряду має намір ознайомитися з ходом реконструкції Московської площі і будівництва трьох станцій метрополітену Куренівсько-Червоноармійської лінії: «Деміївської», «Голосіївської» і «Васильківської».

В ході робочої поїздки прем`єр-міністр також відвідає місце будівництва Подільсько-Воскресенського моста (Труханів острів), а також реєстраційний офіс у Деснянському районі Києва.