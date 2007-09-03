Симоненко: навіть Тимошенко зрозуміла, що треба голосувати за комуністів
Лідер КПУ хоче почати зі Львова
Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що Секретаріат Президента має намір завадити КПУ перемогти на парламентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у Львові.
«Мені достеменно відомо, що 6 серпня відбулася нарада ЮЩЕНКА, НАЛИВАЙЧЕНКА та БАЛОГИ, на якій йшлося про реалізацію цього проекту. Йдеться про те, що помаранчеві максимально сприятимуть проходженню у парламент Блоку Литвина», - зазначив П.СИМОНЕНКО.
Лідер КПУ також наголосив, що він проти федералізації України, і запропонував об’єднання українців розпочати саме зі Львова.
П.СИМОНЕНКО заявив, що комуністи не увійдуть до складу нової коаліції, якщо вона буде створена за участі Партії регіонів та блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.
П.СИМОНЕНКО також повідомив, що фракція Компартії завтра візьме участь у пленарному засіданні Верховної Ради V скликання. Він висловив сподівання, що на засідання з’являться й фракції інших політичних сил.
Крім цього, П.СИМОНЕНКО звинуватив лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО у тому, що вона зруйнувала відносини України з Росією у енергетичній сфері. «Саме «завдяки» ТИМОШЕНКО ми не маємо ціни на російський газ в сумі 50 доларів за тисячу кубометрів до 2009 року», - зазначив П.СИМОНЕНКО.
Водночас лідер КПУ наголосив, що нині «навіть ТИМОШЕНКО зрозуміла, що сьогодні треба голосувати за комуністів», нагадавши про рекламу БЮТ, у якій йдеться про економічні досягнення Китаю.