Останнє слово лишається за Тимошенко (результати жеребкування)

Центральна виборча комісія провела жеребкування з визначення черговості надання політичним силам ефірного часу на національному телебаченні та радіо для ведення агітації за рахунок державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, на телебаченні партії та блоки проводитимуть агітацію з 10 по 26 вересня щодня з 19.20 по 19.50 і з 20.10 по 20.40.

Відповідно до результатів жеребкування, першим на телебаченні зі своєю агітацією буде представлений Український народний блок, останніми - Блок Юлії Тимошенко.

Другим на УТ-1 виступатиме Християнський блок, третьою – Комуністична партія України (оновлена), 4-ю – громадянська партія «Пора», 5-м – виборчий блок політичних партій “КУЧМА”, 6-м – Блок Литвина, 7-ю – Прогресивна соціалістична партія України, 8-м – блок «Наша Україна - Народна самооборона», 9-м – Блок партій пенсіонерів України, 10-ю – Партія вільних демократів, 11-м – Селянський блок «Аграрна Україна», 12-ю – Всеукраїнська партія Народної довіри, 13-ю – Комуністична партія України, 14-м – Виборчий блок Людмили Супрун – Український регіональний актив, 15-ю – Соціалістична партія України, 16-ю – Партія національного економічного розвитку України, 17-м – Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 18-ю – Партія регіонів, 19-м – Блок «Всеукраїнська громада», 20-ю – Партія зелених України, 21-м – Блок Юлії Тимошенко.