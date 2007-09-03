Рудьковський розказав Ющенку, ”что такое хорошо и что такое плохо”

Міністр транспорту України, кандидат в народні депутати за списком Соціалістичної партії України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО повинен менше агітувати за блок «Наша Україна – Народна Самооборона», і більше приділяти уваги розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі (Крим).

Говорячи про свою поїздку до Криму, міністр зазначив, що це робоча поїздка, і він не веде прямої агітації за СПУ. «Якщо мені ставлять політичні питання, я відповідаю і на ці питання, і я вважаю, що це абсолютно в рамках законодавства, - сказав міністр транспорту України. «Я не порушую законодавства, оскільки прямої агітації за Соціалістичну партію не веду, оскільки і так всі в Криму знають, що її (СПУ - УНІАН) потрібно підтримувати», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Говорячи про звинувачення, які звучать відносно міністрів за те, що вони в ході робочих поїздок нібито ведуть агітацію за ту або іншу політичну силу, М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що часто такі звинувачення звучать від людей, які самі порушують закони. «Коли Президент (Віктор ЮЩЕНКО – УНІАН) в черговий раз до Криму приїде, розкажіть йому, що потрібно агітувати за стабільність і розвиток України, а не тільки за «Нашу Україну», перебуваючи не у відпустці», - заявив керівник Мінтрансу України. «Я думаю, що це відразу позитивно вплине на загальну атмосферу в українській державі і на роботу міністрів, оскільки ті кроки, які робляться з його (В.ЮЩЕНКО - УНІАН) боку, дуже негативно впливають на загальний процес в державі», - додав М.РУДЬКОВСЬКИЙ. За його словами, коли Президент є прикладом порушення законів і Конституції й ігнорування принципів і норм демократії, «то це впливає на всіх – але не на міністра транспорту. Ми (Мінтранс – УНІАН) в цьому питанні дотримуємося законодавства».