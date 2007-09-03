НУ-НС придумав для виборців спеціальні картки

Сьогодні в Українському домі в Києві члени першої п’ятірки Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО та Микола КАТЕРИНЧУК презентували передвиборчу програму «Для людей, а не політиків».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на цьому заході, лідер блоку Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що ця програма – це «наш план дій, чіткий і вивірений». Крім того, він зазначив, що Блок НУ-НС роздасть кожному виборцю спеціальні картки, за допомогою яких люди щоденно слідкуватимуть, як члени блоку виконують свою програму.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, першим головним завданням блоку буде скасування депутатської недоторканності та чиновницьких пільг, оскільки в Україні всі мають бути рівними перед законом.

Водночас, зазначив він, державні посадовці, судді, правоохоронці та члени їхніх родин будуть зобов’язані оприлюднювати не лише свої доходи, а й видатки.

Також, за інформацією Ю.ЛУЦЕНКА, блок ставить за мету прискорити дострокове переобрання міських голів Києва та Харкова.

Крім того, повідомив він, через всеукраїнський референдум будуть внесені зміни до Конституції, яка більше «не буде предметом політичних торгів».

У свою чергу, виступаючи на презентації програми, В.КИРИЛЕНКО наголосив, що за скасуванням пільг та привілеїв блок вирішуватиме нагальні соціальні програми, а саме: у 2008 році мінімальна зарплата зросте до 600 грн., середня - до 2100, допомога при народженні першої дитини збільшиться до 12 тис. грн., другої – до 15, кожної наступної до 25 тис. грн.. Крім того, за його словами, будуть перераховані комунальні тарифи, зокрема, громадяни не платитимуть за газ більше, ніж коштує його видобуток в Україні.

Коментуючи діяльність уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, В.КИРИЛЕНКО сказав, що «уряд ЯНУКОВИЧА вірний своїм традиціям тримати людей між виборами впроголодь, і лише перед виборами кидати подачки». Так, зокрема, зазначив В.КИРИЛЕНКО, через зменшення урядом В.ЯНУКОВИЧА мінімального споживчого рівню українські пенсіонери в цьому році недоотримали по 81 грн.

У свою чергу, А.ЯЦЕНЮК, говорячи про зовнішню політику, зазначив, що Україна завершить вступ до СОТ; українські товари продаватимуться в Європі, держава отримуватиме інвестиції з Європи і інвестуватиме в Європу. Крім того, громадяни нашої країни будуть вільно їздити в Європу, так само, як і європейці в Україну, додав він.

Що стосується енергетичної безпеки нашої держави, то, за словами А.ЯЦЕНЮКА, Україна укладе довгострокові відносини як з продавцями енергоносіїв, так і з покупцями, транзитерами.

Крім того А.ЯЦЕНЮК запевнив, що демократичні сили, які прийдуть до нового парламенту, зроблять все, щоб середній клас зайняв належне йому місце у виробництві товарів та наданні послуг.

Виступаючи на презентації програми блоку, А.ГРИЦЕНКО заявив, що з 1 січня наступного року буде втричі збільшено грошове забезпечення для солдат і курсантів, буде підвищено пенсії військовослужбовцям, а також буде розроблено та втілено в життя єдиний стандарт матеріального забезпечення всіх силових структур.

Водночас, за його словами, до кінця 2010 року «в Україні буде збудовано добровільну професійну контрактну армію», а цей рік буде останнім, коли відбудеться призов на строкову військову службу. Крім того, запевнив А.ГРИЦЕНКО, студенти, які вступили до вузів у минулому чи в цьому році, в 2010 році на строкову службу призиватися не будуть.

Також А.ГРИЦЕНКО пообіцяв, що наступного року буде виконано житлову програму для військовослужбовців, яка в цьому році була зірвана діючим урядом.

У свою чергу, М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що депутати нового парламенту запровадять дійову систему пенсійного забезпечення через зміну системи заробітної плати та оподаткування.

Члени блоку мають намір встановити пільговий режим оподаткування для малого бізнесу і відмінити «зрівнялівку в пенсіях». Самe ж пенсію за рахунок підвищеного трудового коефіцієнту вже наступного року “Наша Україна – Народна самооборона” обіцяє збільшити на 35%.