Мельниченко лякає політиків заявами

Третій номер виборчого списку Партії вільних демократів, екс-майор Державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО планує до середини вересня зробити важливі заяви щодо провідних українських політиків.

Про це, як повідомили УНІАН в прес-службі партії, розповів офіційний представник вільних демократів в Центральній виборчій комісії Олександр ЄЛЬЯШКЕВИЧ.

За словами О.ЄЛЬЯШКЕВИЧА, М.МЕЛЬНИЧЕНКО планує повернутися до України до 16 вересня.

О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ повідомив, що кілька днів тому в одній із закордонних клінік М.МЕЛЬНИЧЕНКУ була успішно зроблена складна операція. Зараз екс-майор Держохорони почуває себе краще і проходить курс інтенсивної реабілітації.