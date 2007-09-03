Мельниченко лякає політиків заявами
16:11, 03 вересня 2007Політика
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Екс-майору зробили операцію
Третій номер виборчого списку Партії вільних демократів, екс-майор Державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО планує до середини вересня зробити важливі заяви щодо провідних українських політиків.
Про це, як повідомили УНІАН в прес-службі партії, розповів офіційний представник вільних демократів в Центральній виборчій комісії Олександр ЄЛЬЯШКЕВИЧ.
За словами О.ЄЛЬЯШКЕВИЧА, М.МЕЛЬНИЧЕНКО планує повернутися до України до 16 вересня.
О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ повідомив, що кілька днів тому в одній із закордонних клінік М.МЕЛЬНИЧЕНКУ була успішно зроблена складна операція. Зараз екс-майор Держохорони почуває себе краще і проходить курс інтенсивної реабілітації.
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