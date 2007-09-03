Піскун сказав, де сформувався його дурнуватий характер

"Мій, може й дурнуватий, характер сформувався саме у Львові, де я вчився на юридичному факультеті. Тому, коли ви знаєте негативного Піскуна, - це все ваше виховання", - про це сьогодні, 3 вересня, під час прес-конференції у Львові заявив екс-Генеральний прокурор України Святослав Піскун.

За словами Святослава Піскуна, його візит до Львова - не передвиборча агітація, а просто бажання відвідати свого товариша, син якого цьогоріч вступив на юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. "Я не говорив зі студентами про вибори", - зазначив він.

zaxid.net